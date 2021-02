Ferrari verwacht stevig herstel

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft vorig jaar 9.119 voertuigen geleverd, 10 procent minder dan in 2019. Dat komt omdat door de coronapandemie de productie wekenlang stillag. Maar Ferrari eindigde het jaar sterk en verwacht in 2021 een verder herstel.

Ferrari blijft ondanks de tegenslagen die het door de coronapandemie moest verduren optimistisch. Het beroemde bolidemerk meldt een goed jaar achter de rug te hebben door recordverkopen in het vierde kwartaal. Voor dit jaar rekent Ferrari op een stijging van de winst door een aanhoudend herstel van de omzet.

Door de coronacrisis moest de productie zeven weken worden stilgelegd. Die achterstand werd deels weer ingelopen in de tweede helft van 2020. Het bedrijf had op commercieel gebied ook last van de pandemie. Zo telde het minder bezoekers in de showrooms en de Ferrari-musea en werd het bedrijf geraakt door uitgestelde races op de Formule 1-racekalender. Ook zorgde een teruggang in de levering van motoren aan Maserati voor minder inkomsten.

In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar steeg de omzet naar ruim 1 miljard euro, 15 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dat lag volgens de automaker aan een recordaantal afleveringen van auto's in de laatste drie maanden van het jaar.

Over het hele jaar liep het totale aantal afgeleverde auto's wel met 10 procent terug naar 9.119 auto's.

Volledig scherm Louis Camilleri volgde als CEO Sergio Marchionne op, maar stapte intussen op. © Thomson Reuters

Over heel 2020 kwam de omzet uit op 3,46 miljard euro, 8,1 procent lager dan een jaar eerder. De winst daalde naar 609 miljoen dollar (506 miljoen euro), 13 procent minder dan een jaar terug. Ferrari rekent voor dit jaar op een aangepast bedrijfsresultaat van 1,45 miljard tot 1,5 miljard euro. Dat is ongeveer gelijk aan waar analisten al op rekenden. Het resultaat lag iets hoger dan de in november uitgesproken doelstelling en ook net boven de prognoses van analisten. Als het coronavirus de productie dit jaar niet hindert, verwacht Ferrari een omzet van 4,3 miljard euro.

Ferrari moet intussen ook op zoek naar een nieuwe topman. Afgelopen december stapte toenmalig topman Louis Camilleri onverwacht op vanwege persoonlijke redenen. Hij was besmet geraakt met het coronavirus en moest thuis herstellen, maar dat was volgens Ferrari niet de reden van zijn vertrek.

Het was de tweede keer dat een topman het automerk in korte tijd verliet. De voorganger van Camilleri, Sergio Marchionne, overleed eerder door complicaties bij een operatie. Voorzitter John Elkann van Ferrari zal op tijdelijke basis Camilleri vervangen totdat een vaste opvolger is gevonden. Op een lijst van headhunters staan onder meer de topmannen van modemerken Gucci en Valentino, maar ook kandidaten uit de auto-industrie.