Elon Musk steekt Mark Zuckerberg voorbij en wordt op twee na rijkste persoon ter wereld

Economie Tesla krijgt plek in S&P 500-in­dex, Elon Musk zit Mark Zuckerberg op de hielen om derde rijkste ter wereld te worden

17 november Autofabrikant Tesla wordt in december opgenomen in de Amerikaanse beursindex S&P 500. Het is met een beurswaarde van zo'n 390 miljard dollar het grootste bedrijf dat ooit aan de lijst wordt toegevoegd. Het fortuin van CEO Elon Musk steeg maandagavond naar 117,5 miljard dollar of bijna 99 miljard euro. Musk staat zo klaar om over Mark Zuckerberg te springen en de derde rijkste persoon ter wereld te worden volgens Bloomberg’s Billionaire Index.