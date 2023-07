Elektrische wagens voor het eerst populairder dan dieselauto's in Europese Unie

Tijdens de eerste helft van 2023 werden meer dan 5,4 miljoen nieuwe personenwagens ingeschreven in de EU, 18 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. “De vooruitgang van de voorbije maanden wijst erop dat de Europese auto-industrie aan het herstellen is van de verstoringen in de toeleveringsketen door de coronapandemie”, zo staat in een persbericht van ACEA. “De opgetelde cijfers liggen wel nog 21 procent lager dan in 2019.”