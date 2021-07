Chiptekort blijft autosector teisteren: “Probleem is absoluut nog niet van de baan”

VW wil zes batterijfa­brie­ken bouwen in Europa

15 maart De autogroep Volkswagen bouwt de komende jaren een eigen netwerk van batterijfabrieken uit, om minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers voor batterijcellen voor in zijn elektrische wagens. Tegen 2030 wil Volkswagen zes batterijfabrieken hebben in Europa, zo kondigde de groep maandag aan. En hij wil samen met partners ook 18.000 snellaadpunten zetten in Europa.