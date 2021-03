“BMW wil alleen nog maar auto's met herbruikbare onderdelen”

Toyota schort voorlopig productie op in Britse en Franse fabrieken

22 december De Japanse autoreus Toyota schort de productie op in twee Britse en een Franse fabriek, nadat verschillende Europese landen maatregelen genomen hebben om de verspreiding van een gemuteerde coronavariant die opgedoken is in het Verenigd Koninkrijk te vermijden. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op gezag van eensluidende bronnen.