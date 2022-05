BMW best verkochte merk in april

Ruim een achtste minder wagens verkocht in eerste kwartaal

In de periode januari-maart zijn 103.146 nieuwe personenwagens ingeschreven in België. Dat zijn er 13,5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2021, toen het om meer dan 119.000 personenwagens ging. Dat blijkt uit de cijfers van automobielfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De aanhoudende chiptekorten en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne duwen de verkoop lager.

1 april