Autoverkoop in Europa herstelt zich in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal werden 3,2 procent meer nieuwe wagens verkocht in de EU dan het jaar voordien. Dat is vooral te danken aan een sterke maand maart waarin een stijging met 87,3 procent werd genoteerd. Dat blijkt uit een nieuwe balans van sectororganisatie ACEA.

De sterke stijging in maart heeft natuurlijk ook te maken met de strenge coronamaatregelen die in maart 2020 in de volledige Europese Unie werden ingevoerd. Terwijl in maart vorig jaar 567.253 nieuwe wagens werden ingeschreven, steeg dat aantal vorige maand naar 1.062.446. De grootste winst werd geboekt in Italië (+497,2 procent), Frankrijk (+191,7 procent) en Spanje (+128 procent). Ook België liet groene cijfers noteren met een toename van 56,1 procent.

De donkergroene cijfers van maart zorgen ervoor dat de balans van het eerste kwartaal ook licht positief uitvalt. Gespreid over de eerste drie maanden van 2021 werden in de Europese Unie 2,6 miljoen nieuwe wagens ingeschreven, een stijging met 3,2 procent ten opzichte van het jaar voordien. De sterke stijging in maart compenseert zo de negatieve trend in januari (-24 procent) en februari (-19,3 procent). Landen als Italië (+28,7 procent) en Frankrijk (+21,1 procent) kunnen een mooie balans voorleggen. België blijft met 119.237 nieuw ingeschreven wagens (-6,4 procent) in de rode cijfers.

Daimler beter dan verwacht

Meer specifiek heeft onder andere Daimler, de Duitse maker van Mercedes-wagens, in het eerste kwartaal financiële resultaten geboekt die aanzienlijk boven de verwachtingen uitkomen.

Daimler boekte 5,75 miljard euro operationele winst (EBIT) in het eerste kwartaal. Analisten waren uitgegaan van 4,96 miljard euro. De verkoop liep volgens het bedrijf goed in alle belangrijke markten, maar vooral in China.

Op 23 april zal Daimler volledige kwartaalresultaten vrijgeven.