Autoproductie bij Ford loopt fors terug door chiptekort

Afgelopen kwartaal rolden bij Ford al zo’n 200.000 auto’s minder van de band dan gepland. Dat komt neer op ongeveer 17 procent van de geplande productie. Het concern moest al meerdere fabrieken tijdelijk sluiten en zag zich genoodzaakt productielijnen stil te zetten.

Vooral de komende maanden worden lastig voor Ford. In het tweede kwartaal kan waarschijnlijk maar de helft van het geplande aantal auto’s gebouwd worden. Pas in de tweede helft van het jaar wordt het waarschijnlijk weer wat makkelijker om voldoende chips geleverd te krijgen. Voor die periode houdt Ford nog altijd rekening met een productieverlies van ongeveer 10 procent, oftewel zo’n 200.000 auto’s. Mogelijk houden de problemen nog aan tot in 2022, aldus het bedrijf.

Ford zette afgelopen kwartaal nog sterke resultaten in de boeken. De winst was met 3,3 miljard dollar (2,7 miljard euro) het sterkst in jaren. Maar de financiële prognose voor heel het jaar zijn flink verslechterd. Het chiptekort zou de winst, gecorrigeerd voor rente en belasting, wel met 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) kunnen drukken. In een eerdere voorspelling begin februari schatte Ford de impact van de problemen nog op zo’n 1 miljard dollar (825 miljoen euro).

Effect pandemie

Ford is zeker niet de enige autoproducent die met tekorten kampt. Sectorgenoten als Toyota, General Motors, Daimler en Volkswagen kampen ook met problemen in het productieproces. Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden. De auto-industrie schaalde op zijn beurt ten tijde van de eerste coronadip de productie af en verlaagde zijn chipbestellingen. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.

LEES OOK: