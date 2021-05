Autogiganten snoeien verder in aantal dealers: "Een klap voor de garagisten"

De kans bestaat dat uw garagist over enkele jaren zijn zaak opdoekt. Stellantis, de fusiegroep die Fiat, Alfa Romeo, Chrysler en Jeep (FCA) maar ook Peugeot, Opel en Citroën (PSA) in portefeuille heeft, zegt de contracten met zijn dealers in Europa op. In ons land komt een 80-tal dealerbedrijven, met daaronder een veelvoud aan garages, in het vizier. "Een klap voor de garagisten."