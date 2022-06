Autofabrikanten optimistischer over chips na schaarste

"We houden het nog altijd op weekbasis in de gaten, maar we hebben nu wereldwijd eigenlijk geen problemen met het draaiende houden van de productie", zegt Jörg Burzer, eindverantwoordelijke voor de productie en toeleveringsketens bij Mercedes-Benz. Af en toe zijn er nog wel verstoringen, "maar dat is niets vergeleken met vorig jaar".

BMW is ook positiever en zegt dat alle fabrieken draaien. "Op dit moment is de situatie iets stabieler", zegt een woordvoerder. Het Duitse concern kan niet uitsluiten dat er de komende weken alsnog verstoringen zullen zijn wegens tekorten. Karin Rådström, hoofd van het merk Mercedes van Daimler Truck, zegt dat het beter gaat dan vorig jaar "maar nog niet perfect".

Vrachtwagenfabrikant DAF laat weten dat de toevoer van onderdelen beter is dan vijf weken geleden gedacht. "In de VS en Europa zijn we in staat om sneller te bouwen", zegt president Harry Wolters van het Paccar-onderdeel.