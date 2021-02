Autofabrieken GM blijven langer dicht om chiptekorten

“Een op de drie Belgische consumen­ten van plan om elektri­sche auto te kopen”

25 januari De trend richting elektrische auto's wordt sterker en meer dan een op de drie Belgische consumenten is van plan om een elektrische of hybride auto te kopen. Dat blijkt uit Deloitte's 2021 Global Automotive Consumer Study, een bevraging van ruim 24.000 consumenten in 23 landen, onder wie ruim duizend Belgen.