Audi wil Chinees platform voor elektrische wagen kopen

SAIC, voluit Shanghai Automotive Industry Corporation, is in hoofdzaak in handen van de Chinese overheid. De gesprekken zouden in een gevorderd stadium zitten. Het premiummerk van de Volkswagen Group zou het platform overnemen van IM Motors, een dochterbedrijf voor elektrische wagens van SAIC en andere investeerders. IM mikt op het hogere marktsegment. In de zomer van 2022 kwam de eerste worp op de markt, de Sedan L7.