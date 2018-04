Zweden opent rijbaan die batterij van elektrische voertuigen kan opladen ADN

11 april 2018

19u34

Bron: Belga 0 Auto Zweden heeft vandaag een geëlektrificeerde weg in gebruik genomen, waarop gebruikers van elektrische voertuigen hun batterij kunnen opladen. Het gaat volgens de initiatiefnemers om de eerste rijbaan ter wereld in zijn soort.

De "eRoadArlanda" is twee kilometer lang, op een secundaire weg tussen een vrachtterminal van de luchthaven Stockholm Arlanda en een logistiek centrum. In eerste instantie zullen enkel de vrachtwagens van de postdiensten PostNord de rijbaan kunnen gebruiken, maar volgens een persbericht van het bedrijf zullen op termijn zowel commerciële voertuigen als personenauto's al rijdend hun batterij kunnen opladen.

De energie wordt getransfereerd via een beweegbare arm onder het voertuig, die kan verbonden worden met een rail in het midden van de rijbaan. Eerder werden ook al tests gedaan voor het al rijdend opwekken van energie, waarbij gebruik gemaakt werd van inductie.

Zweden wil tegen 2030 op vlak van transport "een van de eerste ontwikkelde landen zonder fossiele brandstoffen" zijn, aldus de minister van Infrastructuur Tomas Eneroth. "Iedereen beseft dat we ons in een situatie bevinden waarin de verandering van het klimaat nieuwe inspanningen eist van de politiek, en dit project is een manier om oplossingen te vinden." In Zweden is vandaag 30 procent van de CO2-uitstoot afkomstig van het wegverkeer.