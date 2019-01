Zware trucks op waterstof gaan in Los Angeles de weg op JJ-NS

22 januari 2019

18u22

Bron: Tweakers 0 Auto Toyota en de Amerikaanse truckfabrikant Paccar gaan samen trucks ontwikkelen die op waterstof kunnen rijden. Die zullen allereerst worden ingezet in een proefproject in het havengebied van Los Angeles.

Brian Lindgren, directeur van Paccar-onderdeel Kenworth, zegt dat aandrijving met een door waterstof gevoede brandstofcel logischer is dan alleen met accu’s, als het gaat om zware vrachtwagens met een gewichtslimiet van meer dan 14.969 kg, schrijft CNBC. Lindgren stelt dat de vrachtwagens die op waterstof rijden sneller kunnen worden bijgetankt en een groter bereik hebben. Volgens de directeur houden chauffeurs van waterstofvrachtwagens, omdat ze ‘pittig en stil’ zijn. Uiteindelijk rijden ze immers gewoon elektrisch.

Vorig jaar hebben Toyota en Paccar, onder meer eigenaar van DAF, al een aantal prototypes van waterstoftrucks onthuld. Toen ging het om omgebouwde Kenworth T680-vrachtwagens, die aangepast zijn voor waterstofaandrijving. Toyota en Paccar hebben nog geen officiële specificaties van de nieuwe trucks vrijgegeven, maar onder normale omstandigheden zou een bereik van 482 km mogelijk moeten zijn. Volgens Lindgren is het waterstofverbruik ongeveer vergelijkbaar met diesel: een liter op de 2,1 tot 3 km.

Tesla introduceert de komende jaren volledig elektrisch aangedreven vrachtwagens, waarvan sommige versies 482 km moeten halen. Er moeten ook versies komen met een bereik van 750 tot 800 km. Elon Musk gelooft niet in waterstof.

Het is de bedoeling dat de vrachtwagens van Paccar en Toyota in ieder geval worden ingezet bij het vervoeren van ladingen van en naar de havens van Los Angeles en Long Beach. Dagelijks rijden daar nu zo’n 16.000 reguliere vrachtwagens af en aan. En daar willen de lokale autoriteiten, mede vanwege de luchtvervuiling in de regio, uiterlijk in 2035 van af.