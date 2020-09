Zuid-Koreaan laat iconische Citroën DS op prachtige wijze herleven Mika Tuyaerts - www.fangio.be

30 september 2020

11u19

Bron: www.fangio.be 0 Auto In zijn tijd was hij het toonbeeld van avant-garde. Maarhoewel hij er ook vandaag nog pico bello uitziet, zou je de Citroën DS nu niet bepaald 21e eeuws kunnen noemen. Maar hoe zou de legendarische wagen er vandaag dan wel uitzien? De Zuid-Koreaanse designer Sang Won Lee maakte de oefening.

Lee is van mening dat de SUV’s van vandaag emotieloos zijn. Volgens hem is het het dan ook “hét moment om de legende van de DS te laten herleven, als een volledig elektrisch model.”

De DS op zijn tekening behoudt in ieder geval zijn iconische lijnen, met bedekte achterwielen voor een betere aerodynamica – al ontbreken de chromen accenten die in de tijd van de Franse wagen zo populair waren. De typische dubbele koplampen van de latere DS herleven dan weer dankzij hedendaagse ledtechniek. Ook krijgt de auto een verbreed achterspoor en zit hij lager bij de grond dan zijn voorganger.

Levensvatbaar?

Met de regelmaat van de klok wagen Photoshopspecialisten zich aan moderne interpretaties van oldtimers. De kans dat deze jongen echter het levenslicht ziet, is nagenoeg onbestaande. Lee is op geen enkele manier verbonden aan Citroën of het dochtermerk van de Franse autobouwer dat vandaag met de naam DS door het leven gaat. En vanuit die hoek hebben we nog geen enkel plan gehoord over een opvolger voor de iconische grondlegger van het merk …