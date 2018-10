Zoveel winst maken automerken iedere seconde van de dag Erik Kouwenhoven

16 oktober 2018

19u25

Bron: auto55.be 1 Auto Wat de belangrijkste merken verdienen per auto was al eerder bekendgemaakt. Maar nu is ook uitgerekend hoeveel winst de fabrikanten per seconde overhouden.

Ferrari houdt per auto 70.000 euro over. Porsche 'slechts' 17.000 euro. Maar dat is altijd nog beter dan Bentley, dat per auto 17.000 euro verlies maakt. Maar de volumemerken verdienen teruggerekend naar seconden meer omdat ze gigantische volumes draaien.

Toyota maakt iedere seconde 493 euro winst op een gigantisch aantal van 1.024 verkochte auto’s per uur. Mercedes doet het ook niet slecht. Dat houdt elke seconde 272 euro over, en daarvoor moet het per uur slechts 271 auto’s maken. De Britse verzekeraar Staveley Head maakte met deze cijfers een leuke interactieve website die dat allemaal in beeld brengt.