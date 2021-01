Zoveel stijgt de belasting voor je bedrijfswagen in 2021

HLN DriveWie zijn bedrijfswagen ook voor privéverplaatsingen gebruikt, moet daar een belasting voor betalen. Deze is gelinkt aan het verbruik van je wagen en wordt elk jaar opnieuw aangepast. Dat geldt ook voor 2021 en zal in vele gevallen voor een hogere factuur zorgen. HLN Drive neemt de nieuwe wetgeving onder de loep.

Beginnen doen we bij het begin. De belasting voor het privégebruik van je bedrijfswagen, het voordeel alle aard of VAA, wordt berekend op basis van een aantal componenten. Daartoe horen de leeftijdscoëfficiënt van je wagen (hoe ouder, hoe lager), de catalogusprijs (met BTW en alle opties, zonder de kortingen) en de CO2-uitstoot.

Het is in die laatste component dat het verschil ligt. De CO2 van je eigen wagen wordt immers afgetrokken van de “referentiewaarde”, de gemiddelde CO2 van de wagens met gelijkaardige motor. En aangezien het wagenpark steeds ecologischer wordt, zakken de waardes.

In 2020 bedroegen de CO2-referentiewaarden 111 gram voor benzinewagens (en ook voor CNG, LPG, hybrides en plug-in benzinehybrides) en 91 gram voor dieselauto’s (en plug-in dieselhybrides). Voor 2021 nemen deze referentiewaarden sterk af: 102 gram voor benzineauto’s (-8,1%) en 84 gram voor dieselauto’s (-7,7%).

Hoe sterk zal het VAA stijgen?

Dit zorgt ervoor dat het VAA voor heel wat wagens sterk zal stijgen in 2021. Een dieselwagen van 30.000 euro bijvoorbeeld (inclusief BTW en opties, zonder kortingen) die werd ingeschreven in januari 2020 en een CO2-uitstoot heeft van 99 gram, ziet zijn VAA met 4,4% stijgen van 1.620 naar 1.692 euro per jaar. Wie dezelfde wagen dit jaar aanschaft in plaats van vorig jaar, komt er door de hierboven vermelde leeftijdscoëfficiënt nog slechter van af: het VAA bedraagt in dat geval 1.800 euro per jaar.

Volledig scherm © BELGA

Nemen we een ander voorbeeld: een benzinewagen die 30.000 euro kost (inclusief BTW en opties, exclusief kortingen), die in januari 2020 werd ingeschreven en 120 gram CO2 uitstoot. In 2020 betaalde je daar 1.645,71 euro VAA per jaar voor. Dit jaar stijgt dat bedrag met 7,2% naar 1.795,51 euro. Schrijf je de wagen pas dit jaar in, dan bedraagt het VAA zelfs 1.877 euro per jaar.

Wat is de VAA van elektrische wagens?

Aangezien elektrische wagens steeds een uitstoot van 0 g/km hebben, wordt de CO2-waarde niet in acht genomen. Enkel leeftijdscoëfficiënt en catalogusprijs tellen dus, waardoor je voor veel elektrische auto’s het minimale VAA betaalt.

Volledig scherm De medewerkers van LeasePlan nemen hun elektrische Polestar 2 in ontvangst. © Photo News

Toch zien ook de (al dan niet elektrische) wagens die het minimum VAA betalen hun belasting naar omhoog gaan. In 2020 bedroeg het minimum VAA immers 1.360 euro. In 2021 zal het minimale VAA licht verhogen tot 1.370 euro, een indexering van 1%. Conclusie: haast iedereen zal in 2021 meer betalen voor zijn bedrijfswagen, maar de hoogste stijging noteren we bij de meest vervuilende wagens, wat in het verlengde van de ambitie van de overheid ligt om het wagenpark te vergroenen.

Hoe bereken je de VAA van een bedrijfswagen?

Diesel:

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 84) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Benzine, full hybrid, fake hybrids, LPG en CNG :

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2-102) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Elektrisch/waterstof & ‘echte’ plug-in hybrides (diesel en benzine):

Catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

