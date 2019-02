Zoveel rijken willen de SUV van Rolls-Royce, dat productie niet meer kan volgen Erik Kouwenhoven ADN

18 februari 2019

21u11

Bron: AD.nl 0 Auto De Rolls-Royce Cullinan is de grootste en duurste SUV die je in Europa kunt kopen. Dat weerhoudt klanten niet om een exemplaar te bestellen. Sterker nog: de opulente kolossen gaan als zoete broodjes over de toonbank. Rolls-Royce worstelt om nog te voldoen aan de vraag.

De crisis lijkt verder weg dan ooit nu uitgerekend de dikste SUV van Europa veel beter verkoopt dan verwacht. De fabriek van Rolls-Royce in Goodwood draait overuren en er werden al 200 extra medewerkers aangenomen om voldoende Cullinans te kunnen bouwen. En nog lukt het niet. “We benutten de maximale productiecapaciteit, maar we kunnen nog steeds de vraag niet aan”, meldt een woordvoerder van de beroemde Britse automaker aan Automotive News.

Wereldwijd verkocht Rolls-Royce in 2018 4.107 wagens, het hoogste aantal ooit in de 115-jarige geschiedenis van het luxemerk. Veel huidige bezitters van een Rolls-Royce zouden nu de Cullinan willen als tweede extra karretje. En de auto zorgt ook voor nieuwe klanten. Zo is de gemiddelde klant nu veel jonger dan de traditionele klant en is de Cullinan ook erg populair onder vrouwen.



De Cullinan weegt maar liefst 2.600 kilogram en wordt aangedreven door een 6,75-liter V12-motor met 571 pk en 850 Nm koppel. Met een lengte van 5.341 mm, hoogte van 1.835 mm en breedte van 2.164 mm is het de grootste SUV die je in Europa kan kopen. De prijzen beginnen bij 417.426 euro.