Zoveel moet je neertellen voor de allereerste elektrische Harley-Davidson Techredactie

08 januari 2019

11u10

Bron: AD.nl 0 Auto Harley-Davidson gaat deze zomer de allereerste elektrische motor van het bedrijf lanceren. Dat gaat - zoals verwacht - nogal wat geld kosten. De volledig elektrische LiveWire - die in 3.5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur gaat - is te koop voor 29.799 dollar en is nu te reserveren.

Dat maakte Harley-Davidson bekend tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De LiveWire, die al jaren in ontwikkeling is, is volgens het bedrijf die prijs waard door haar kracht, stoere uitstraling én de connectiviteit van de motor.

Zo is het voertuig verbonden met de smartphone, zodat je altijd de locatie, status en aankomende onderhoudsbeurten van je motor binnenkrijgt op je telefoon. Ook als iemand het gevaarte weet te stelen, is er geen reden tot paniek. Via ingebouwde GPS kan men de motor volgen. Daarnaast maakt de LiveWire een ‘futuristisch’ geluid tijdens het accelereren. Nét echt.

Er is echter een nadeel aan het hele pakket en dat is het bereik van de motor. Met een volle accu weet de LiveWire ongeveer 177 kilometer te rijden op stedelijke wegen. Meer dan genoeg voor veel forensen. Maar als men kijkt naar de competitie, zijn daar motorfietsen te vinden met een veel hoger bereik; van bijna 250 kilometer.