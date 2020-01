Zoveel CO2 stoten elektrische auto’s écht uit Philip De Paepe - www.fangio.be

13 januari 2020

12u08

Tegenstanders van elektrische auto's halen maar al te graag het feit aan dat bij de productie ook CO2 vrijkomt. Dat valt niet te ontkennen, maar de cijfers die daarrond circuleren zijn dikwijls contradictorisch, en bovendien haast onmogelijk te staven. Maar eens elektrische auto's rondrijden, zijn ze nog niet CO2-neutraal. De manier waarop elektriciteit opgewekt wordt, speelt immers ook mee. Daar bestaan wél eenduidige cijfers over... en die werpen toch een heel ander licht op de CO2-neutraliteit van elektrische voertuigen.

Die cijfers vind je op ElectricityMap (bestaat ook als app), een website die in real time aangeeft hoeveel gram CO2 er vrijkomt om 1 kWh aan elektriciteit te produceren. Dat wordt berekend aan de hand van de energiebronnen, zoals kernenergie, wind- en zonne-energie, kolen, biomassa, etc.

Enkele voorbeelden:

België: 261 g CO2

Frankrijk: 66 g CO2

Duitsland: 311 g CO2

Nederland: 427 g CO2

Polen: 634 g CO2

Noorwegen: 28 g CO2

Uiteenlopende cijfers

Het minste wat je kan zeggen, is dat de cijfers erg uiteenlopend zijn. Dat is ook logisch, zo haalt Frankrijk het overgrote deel van zijn energieproductie uit kernenergie en Noorwegen uit waterkrachtcentrales. Polen is dan weer nog zwaar afhankelijk van steen- en bruinkool.

Vertalen we dit naar uitstoot op de weg, dan levert dit vergelijkend rekenvoorbeeld tussen een elektrische wagen en een diesel volgende cijfers op:

Volkswagen e-Golf (full electric): gemiddeld verbruik van 16,4 kWh/100 km

Uitstoot in Noorwegen: 459 g/100 km

Uitstoot in Polen: 10.398 g/100 km

Uitstoot in België: 4.280 g/100 km

Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI: uitstoot van 91 g CO2/ km

Uitstoot (overal hetzelfde): 91 x 100 : 9.100 g CO2/100 km

Nuluitstoot: nee, maar ...

Deze cijfers tonen aan dat de elektrische auto in landen die een lage CO2-uitstoot hebben bij de productie van elektriciteit veel minder uitstoot veroorzaken als ze rijden dan een moderne diesel. In het meest extreme geval van Polen stoot een elektrische auto wél meer uit dan een hedendaagse diesel. Dat elektrische voertuigen een nuluitstoot hebben eens ze de weg opgaan, is echter een mythe. Nochtans worden ze bij de WLTP-uitstootnorm wél allemaal zo gecertificeerd. Het minste wat je daarvan kan zeggen, is dat men daarmee de waarheid geweld aandoet. Het gevolg is wél dat verbrandingsmotoren gecertificeerd worden met een bepaalde CO2-waarde en dat elektrische wagens reeds een oneerlijke voorsprong krijgen in deze kromme vergelijking omdat het zogezegd nuluitstoot-voertuigen zijn.

Mark Pecqueur: “elektrisch blijft een positief verhaal voor het klimaat”

We staken ook ons licht op bij Mark Pecqueur, docent en onderzoeksleider autotechnologie bij Thomas More Hogeschool: “Dat elektrische auto’s CO2-uitstoot veroorzaken, dat is evident. Alleen al bij de productie van de batterijen is die uitstoot 60% hoger dan bij conventionele modellen. Daarbij moet je ook nog de uitstoot gelieerd aan de energieproductie tellen. Niettemin blijft elektrisch een positief verhaal voor het klimaat. Mijn collega Auke Hoekstra van de TU Delft heeft berekend dat het omslagpunt waarop een elektrische auto beter wordt voor het klimaat dan verbrandingsmotoren tussen de 30.000 en 50.000 km ligt. En dat zal nog dalen naarmate we in de toekomst meer een beroep zullen doen op hernieuwbare energebronnen. Ik kan het belang van de manier waarop elektriciteit geproduceerd wordt echter niet genoeg benadrukken. Want nu heb je de bizarre situatie dat elektrische auto’s veel populairder zijn in Nederland ... terwijl dat in België veel sneller een positief verhaal is voor het klimaat dankzij onze lagere CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit.”

