Zou het dan toch? Porsche maakt werk van “zeer krachtige” hybride 911 Mika Tuyaerts - www.fangio.be

23 maart 2020

11u36

Bron: www.fangio.be 0 Auto Het gonst al lang geruchten over een hybride of zelfs volledig elektrische Porsche 911. Dat eerste lijkt er alvast aan te komen, aldus Porsche CEO Oliver Blume.

Na de jaarlijkse persconferentie van het Duitse merk vertelde de CEO onze collega’s van Autocar immers dat Porsche een hybride variant van de huidige 992-generatie van de 911 wil lanceren. Over hoe die er zou uitzien, is Blume nog zeer voorzichtig. De CEO geeft weinig extra info, behalve dat de hybride 911 “zeer krachtig” zou zijn.

Hoe krachtig? Dat wil Blume niet zeggen. Maar als we het vermogen de krachtigste elektromotor voor een plug-in hybride die Porsche in huis heeft – 136 pk in de Panamera en Cayenne Turbo S E-Hybrid – optellen met dat van de krachtigste 911 van dit moment – 650 pk in de Turbo S – dan krijgen we een duizelingwekkende 786 paarden! We hebben geen reden om aan te nemen dat dit daadwerkelijk de aandrijflijn van de 911 Hybrid zou zijn, maar dromen mag!

Elektrificatieverhaal

Voorts bevestigde Porsche ook dat er een volledig elektrische versie van de compacte SUV Macan komt, die vanaf 2022 naast de versies met klassieke verbrandingsmotor verkocht zal worden. Ook een hybride 718 Cayman en Boxter wordt momenteel overwogen. Blume verwacht dat de beslissing daaromtrent dit jaar nog wordt genomen.