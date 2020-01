Zonneklep in de auto is in de toekomst misschien wel doorzichtig en dat is veel veiliger Redactie

07 januari 2020

18u05

Bron: AD.nl 0 Auto Een zonneklep voor de auto waar je doorheen kan kijken. Volgens de autodivisie van Bosch - het bedrijf dat de uitvinding presenteerde op de CES-beurs in Las Vegas - is het alvast veel veiliger.

In plaats van de bekende kunststof zonneklep gebruikt Bosch een transparant lcd-scherm dat plaatselijk donker gemaakt kan worden om de zon te weren. Intussen houdt de automobilist om dat ene, geselecteerde deel heen, het zicht op de weg.

Een camera volgt de ogen van de gebruiker en zo wordt bepaald welk deel van de zonneklep precies donker gemaakt moet worden, om verblinding door het felle zonlicht de voorkomen. De slimme zonneklep kan zowel voor de bestuurder als voor de passagier worden toegepast.

Vooralsnog spreekt Bosch van een experiment. Het is dus niet bekend of en wanneer deze technologie daadwerkelijk in auto's zal worden ingebouwd.