Zo ziet het nieuwe logo van BMW eruit

05 maart 2020

11u48

Bron: CNN, BMW 5 Auto Bij de voorstelling van het nieuwe elektrische model, Bij de voorstelling van het nieuwe elektrische model, een middelgrote berline i4 , heeft BMW gisteren ook uitgepakt met een nieuw logo. Het is de eerste keer in 23 jaar dat de autobouwer het logo aanpast.

Het nieuwe logo zal er nog altijd vertrouwd uitzien voor fans, maar zal wat opfrissing krijgen. Zo laat de Beierse autobouwer de zware, zwarte ring in het logo vallen en vervangt die voor wat meer transparantie en luchtigheid. Ook de letters in logo krijgen een vlakkere en modernere look. De wit-blauwe kleur blijft, want die is namelijk een verwijzing naar de vlag van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren.

Op de website van BMW zegt Jens Thiemer, senior vice-president klant en merk dat het nieuwe logo “openheid en duidelijkheid” moet uitstralen. BMW zal het logo vanaf nu gebruiken op sociale mediakanalen en websites. “Met deze transparante variant willen we klanten uitnodigen om deel te worden van de BMW-wereld”, aldus Thiemer. Voorlopig zijn er nog geen plannen om het logo in auto’s te verwerken, alleen in de nieuwe BMW i4.

Propeller

Volgens BMW discussiëren autofanaten al jaren over de betekenis achter het logo. Verschillende mensen zouden er een vliegtuigpropeller inzien, maar dat klopt blijkbaar niet. De reden waarom de vlag van Beieren niet letterlijk in het logo zit, maar in een soort geruit patroon, is omdat bij de oprichting het nog verboden was om vlaggen en wapens van de staat commercieel te gebruiken.

Sinds 1917 heeft BMW het logo zes keer aangepast. In de eerste twee logo’s zat nog een gouden randje rond de zwarte ring, die vanaf 1953 verdween. Ook het lettertype zag over de jaren heen verschillende veranderingen.

Ook concurrent Volkswagen heeft vorig jaar hun logo minimaal aangepast.