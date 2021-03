Zo ziet het eruit als honderden Tesla's tegelijk een update krijgen via internet

De auto’s van Tesla kunnen op afstand een upgrade krijgen via internet. Onlangs werd een indrukwekkende vertoning van draadloze technologie op video vastgelegd toen honderden nieuwe, geparkeerde Tesla’s tegelijkertijd een update kregen. Hoewel boven de video staat dat de auto’s in contact staan met de Starlink-satelliet van Musk, lijkt dat incorrect, want de updates verlopen ‘gewoon’ via een draadloze internetverbinding. Het is niet duidelijk waar de video is gemaakt.