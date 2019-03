Zo ziet een spookrijdende Bentley eruit DVDA

25 maart 2019

De politie in Canada is een onderzoek gestart naar de bestuurder van deze Bentley. De man of vrouw aan het stuur reed veel te snel, reed in de tegenovergestelde rijrichting op de autostrade én deed dat met een gestolen auto. De politie heeft de wagen intussen kunnen traceren, maar de bestuurder is spoorloos.