Zo wil Ikea van de auto een woonkamer maken Erik Kouwenhoven

26 september 2018

08u47 1 Auto Ikea zet in op autonoom rijden. Het bedrijf presenteert zeven concepten van interieurs voor onder meer zelfrijdende winkels, fitnessruimtes, kantoren, cafés en hotels.

Ikea ziet autonome shuttles met lounge-achtige interieurs als een zakelijke kans. En waarom ook niet? Auto's zonder een stuur of dashboard geven ontwerpers namelijk de vrijheid om 'out-of-the-box' te denken. En een interieur te ontwerpen met lades, een tafel en zetels kunnen ze bij de meubelgigant natuurlijk als geen ander.

Ikea heeft daarom zeven virtuele concepten onthuld die een visie schetsen voor de toekomst van het woon-werkverkeer. "Het ware potentieel van zelfrijdende auto's ligt niet in ons vermogen om te rijden zonder onze handen op het stuur te hebben", aldus een woordvoerder. "Het zit 'm in wat we kunnen doen of ervaren in zelfrijdende auto's." De concepten heten respectievelijk Office, Cafe, Healthcare, Farm, Play, Hotel en Shop.

Sommige concepten zijn in lijn met wat we al kennen van autofabrikanten, andere zijn nieuw en origineel. Cafe is bijvoorbeeld een coffeeshop op wielen die stedelingen aanmoedigt om even te stoppen met hun drukke leven en bij te komen met een café ​​latte. Play is een kleine ruimte op wielen waarin gebruikers augmentedrealityspellen kunnen spelen en Shop vindt het concept van een pop-upwinkel opnieuw uit door het mobiel te maken Tot slot brengt Healthcare artsen naar patiënten, in plaats van andersom.

Ikea heeft een app gemaakt waarmee Apple-gebruikers de zeven concepten vanuit elke hoek kunnen bekijken en op hun iPhone of iPad kunnen ervaren. Voorlopig komt het niet tot een echte uitvoering. De kans is groot dat Ikea wacht tot een ander bedrijf begint met het bouwen van autonome shuttles. Volvo bijvoorbeeld is er druk mee bezig. Dat zou kunnen leiden tot een mooi Zweeds samenwerkingsverband, met een topmodel dat Volvo Billy Pax zou kunnen heten.