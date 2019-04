Zo verwijder je vogelpoep zonder krassen Erik Kouwenhoven

10 april 2019

15u59

Bron: AD 0 Auto Vogelpoep is zeer schadelijk voor de lak van auto's. Verwijderen heeft dus prioriteit, maar hoe verwijder je de harde uitwerpselen na verloop van tijd zonder krassen?

Vogelpoep is, zeker aan de kust waar de vogels veel eiwitrijke vis eten, chemische troep. De uitwerpselen branden direct in de lak. Ze kunnen doffe plekken en zelfs lakbeschadigingen veroorzaken. Vooral bij warm weer ‘vreten’ de zuren die in vogelpoep zitten in je autolak.

Grote temperatuurverschillen vergroten het probleem doordat de lak onder de uitwerpselen minder snel uitzet en krimpt, wat ook tot kleine beschadigingen leidt. Het is dus essentieel dat je zulke plekjes direct schoonmaakt, maar dat lukt niet altijd waardoor de poep indroogt en hard wordt. Wanneer je de plekjes dan verwijdert, kunnen krassen achterblijven op de lak.

Door de uitwerpselen week te maken, veeg je ze gemakkelijk van de lak, ook na vele uren zonlicht. Dat doe je door water op de uitwerpselen te gieten en er vervolgens een paar dubbelgevouwen krantenpagina's overheen te leggen. Die krant overgiet je vervolgens ook rijkelijk met water, waarna het geheel een minuut of twintig moet intrekken. Vervolgens verwijder je de krant en wrijf je de weke uitwerpselen weg met een droge doek.

Naast vogelpoep zijn ook dode insecten funest voor je lak. Die kunnen eveneens met deze methode worden verwijderd. Wanneer je je autolak regelmatig goed in de was zet, wordt de lak minder snel aangetast door vogelpoep, hars en dode insecten, maar dat neemt niet weg dat je deze boosdoeners toch zo snel mogelijk moet verwijderen om permanente schade te voorkomen.