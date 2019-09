Zo vervangt Land Rover een icoon na 71 jaar: dit is de nieuwe Defender Roland Tameling

10 september 2019

14u02

Bron: AD.nl 4 Auto Na maar liefst 71 jaar heeft autofabrikant Land Rover een nieuwe Defender gemaakt. Het oermodel van deze rasechte Britse terreinwagen stamt al uit 1948, nu is hij voor het eerst compleet vervangen. Land Rover levert hiermee knap werk: de moderne interpretatie brengt veel nieuwe technologieën, maar moet – net als het origineel – onverminderd sterk zijn op het terrein.

De Land Rover Defender geldt als een absoluut icoon uit de autowereld. Het vorige model stamt al uit 1948 en is langer achter elkaar gebouwd dan welk ander model ook.

Lengtes

Zelfs andere iconische auto’s zoals de Volkswagen Kever, de Mini en de Mercedes-Benz G-klasse bleven minder lang zonder grote veranderingen op de markt. Nu brengt het Britse merk dus een compleet nieuw ontwikkelde variant.



Volgend jaar komt hij in drie verschillende lengtes op de markt: de nieuwste Land Rover wordt in het eerste kwartaal van 2020 leverbaar als ‘Defender 110’, terwijl een kortere versie met drie deuren later volgt. Die heet ‘Defender 90’, terwijl nog iets later een derde variant verschijnt die ‘Defender 130’ is gedoopt en de meest veeleisende klanten moet overtuigen met extra veel luxe.

Robuust en simpel

In de basis is de Defender juist een auto die bovengemiddeld robuust en ‘simpel’ is gehouden. Zelfs van alle huidige Land Rovers, die stuk voor stuk hun mannetje staan op slechte wegen en ruig terrein, moet de Defender de meest terreinwaardige zijn. Standaard heeft de auto vierwielaandrijving met voorzieningen die hem door de meest onherbergzame gebieden moeten loodsen. De standaard auto staat op zeer sterke stalen veren, terwijl voor het eerst ook luchtvering en elektronische geregelde schokdempers als optie leverbaar zijn.

Met het elektronisch geregelde Terrain Response-systeem kan je de auto bovendien in diverse standen zetten waardoor terreinrijden ook voor minder ervaren bestuurders kinderspel moet zijn. De Defender kan door maximaal 90 centimeter diep water rijden en is tijdens de ontwikkeling onder meer getest in woestijnen bij 50 graden, bij min 40 op de Noordpool en op 3.000 meter hoogte in de Amerikaanse Rocky Mountains.

Ruige details

Het compleet nieuwe uiterlijk past bij de geschiedenis van deze ruigste Land Rover. Het reservewiel op de achterdeur (die opzij opent) valt op, net als de elementen van traanplaat op de motorkap, de vierkante lijnen en het sleepoog dat uit de achterkant steekt. Als charmante knipoog naar de originele Defender zitten er extra raampjes in het dak terwijl de auto leverbaar is met een canvas schuifdak. Daarmee krijgen met name de achterste inzittenden volgens Land Rover ‘het ultieme safarigevoel’.

Hoewel de nieuwe Defender meer luxueuze details heeft dan zijn iconische voorganger, laat ook het interieur zien dat deze auto niet bang is om vies te worden. Op verschillende plaatsen in de wagen zitten handgrepen, waarvan sommige zelfs verklonken zijn aan de onderhuidse structuur – op die manier zijn ze onverwoestbaar volgens Land Rover. Als eerbetoon aan de originele Defender zijn er zichtbare schroeven en stukken kaal plaatwerk, die z’n ruige karakter moeten benadrukken. De kunststoffen zijn relatief hard (dus krasvast) terwijl de achterkant van de achterbank en de bagageruimte eenvoudig schoon te maken zijn.

Land Lover levert verschillende stoelopstellingen. Vijf zitplaatsen zijn standaard, maar je kunt ook kiezen voor een extra stoeltje tussen de voorstoelen, waardoor de auto zes zitplaatsen krijgt. De middelgrote versie verschijnt ook als zevenzitter, waarbij de vijf zitplaatsen zijn aangevuld met twee zitplaatsen in de bagageruimte.

Op dit moment bevestigt Land Rover het nog niet, maar naar verluidt kan de aanstaande ‘Defender 130’ tot acht personen vervoeren. De korte ‘90’ verschijnt ook als Commercial; deze heeft geen achterbank, maar biedt dankzij de middelste ‘jump seat’ plaats aan drie personen.

Twee keer zo duur in Nederland

De Nederlandse prijzen van de versies op ‘geel kenteken’ zijn aan de hoge kant; voor een vijfpersoons Defender 90 betaal je minimaal € 94.300 terwijl de langere 110 voor niet minder dan 101.300 euro de showroom uit mag rollen. Deze hoge prijzen dankt de Defender grotendeels aan de Nederlandse belastingregels; vanwege de hoge CO2-uitstoot van dit type auto betaal je verhoudingsgewijs veel aanschafbelasting (BPM). Op de Commercial rust geen BPM, waardoor die versie volgens de huidige belastingregels € 46.730 kost in Nederland. In België, waar die regels niet gelden, betaal je voor de versies op personenwagenkenteken grofweg de helft.

Bij de introductie kunnen Land Rover-kopers kiezen uit twee benzinemotoren met 300 pk (220 kW) of 400 pk (290 kW) en uit twee dieselmotoren met 200 pk (147 kW) of 240 pk (176 kW). Later in 2021 introduceert het merk bovendien een Defender met een stekker, die deels elektrisch kan rijden. Een volledig elektrische versie (die zijn techniek zou kunnen delen met de Jaguar I-Pace, aangezien Jaguar tot hetzelfde concern behoort) staat vooralsnog niet op de planning.

Vier pakketten

Voor wie de buitenkant wil opleuken, levert Land Rover vier verschillende accessoirepakketten. Het Explorer Pack, Urban Pack, Adventure Pack en Country Pack hebben allemaal hun eigen uiterlijk en voorzieningen die zijn afgestemd op specifiek gebruik. Zo bestaat het Explorer Pack (bedoeld voor extreem terreinrijden) onder meer uit een snorkel waarmee de auto blijft ‘ademen’ onder water, een lichtgewicht dakrek en extra koffers over de achterste zijruiten. Ook een speciaal ontwikkelde daktent behoort tot de mogelijkheden.