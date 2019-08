Zo ver komt de elektrische Tesla Model 3 in de praktijk Erik Kouwenhoven

21 augustus 2019

07u14

Bron: AD 1 Auto De elektrische Tesla Model 3 is een van de meest gewilde auto's onder leaserijders in verband met de lage bijtelling. In theorie komt de auto tot 530 kilometer ver met een volle accu, maar de praktijk blijkt minder rooskleurig.

Het Britse consumentenplatform WhatCar? testte twee varianten van de nieuwste Tesla Model 3 in de praktijk. De variant Standard Range Plus met een verondersteld rijbereik van 409 kilometer komt volgens de onderzoekers slechts 315 kilometer ver onder alledaagse omstandigheden. Het topmodel Performance, dat officieel 530 kilometer ver moet komen met volle accu's, strandt al na 384 kilometer.



De Tesla's worden, net als alle andere auto's, sinds kort getest volgens een meer realistische NEDC-testmethode (New European Driving Cycle). Maar ook die wijkt nog flink af van de praktijk, zo blijkt uit tests van de Engelse onderzoekers. Tesla's Model 3 valt daarmee overigens niet uit de toon bij de andere elektrische auto's die door WhatCar werden getest. Alle onderzochte modellen van alle merken reden een stuk minder kilometers met een opgeladen elektrische accu dan er officieel mee gereden zou moeten kunnen worden.

Deze elektrische auto's komen in praktijk het verst (rangschikking van lage naar hoge prijsklasse):

- Hyundai Kona Electric



Officieel bereik: 450 kilometer

Reëel bereik: 416 kilometer

- Hyundai Kona Electric 39 kWh

Officieel bereik: 289 kilometer

Reëel bereik: 254 kilometer

- BMW i3

Officieel bereik: 310 kilometer

Reëel bereik: 265 kilometer

- Kia e-Niro

Officieel bereik: 450 kilometer

Reëel bereik: 407 kilometer

- Tesla Model 3 Standard Range Plus

Officieel bereik: 409 kilometer

Reëel bereik: 291 kilometer

- Tesla Model 3 Performance

Officieel bereik: 530 kilometer

Reëel bereik: 384 kilometer

- Jaguar I-Pace

Officieel bereik: 470 kilometer

Reëel bereik: 407 kilometer

- Tesla Model S (75D)

Officieel bereik: 400 kilometer

Reëel bereik: 328 kilometer

- Audi e-tron

Officieel bereik: 400 kilometer

Reëel bereik: 315 kilometer

- Tesla Model X (100D)

Officieel bereik: 560 kilometer

Reëel bereik: 375 kilometer