Zo ver komen deze veertien elektrische auto's in de praktijk

19 juni 2019

06u30

Elektrische auto's komen in de praktijk veel minder ver dan de officiële verbruikscijfers aangeven. Het Britse consumentenplatform WhatCar? vergeleek alle modellen door ze aan een identieke praktijktest bloot te stellen.

In Noorwegen is het al in 2025 zover, maar vijf jaar daarna mogen er in Nederland, Denemarken en Ierland geen nieuwe benzine- of dieselauto's meer worden verkocht. De Nederlandse regering zegt ernaar ‘te streven’ dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.



De consequenties zijn enorm. Als alles volgens planning doorgaat moeten autofabrikanten hun productielijnen grondig omgooien en moeten uitbaters van tankstations zich gaan herbezinnen. En de consument vraagt zich af wanneer hij definitief op de elektrische auto zal overstappen.



WhatCar onderzocht hoe ver de onderstaande veertien elektrische auto’s van nu in de praktijk komen door ze aan een identieke test bloot te stellen. Wat bleek? De Engelse onderzoekers reden een stuk minder kilometers met een opgeladen elektrische auto dan er officieel mee gereden zou moeten kunnen worden.

14. Smart ForFour EQ € 23.995

Officieel bereik: 160 kilometer

Reëel bereik: 91 kilometer

13. Smart ForTwo EQ € 23.995

Officieel bereik: 160 kilometer

Reëel bereik: 91 kilometer

12. Volkswagen e-Up € 25.095

Officieel bereik: 160 kilometer

Reëel bereik: 106 kilometer

11. Hyundai Ioniq € 33.995

Officieel bereik: 280 kilometer

Reëel bereik: 204 kilometer

10. Volkswagen e-Golf € 38.970

Officieel bereik: 300 kilometer

Reëel bereik: 188 kilometer

9. Nissan Leaf € 38.940

Officieel bereik: 270 kilometer

Reëel bereik: 205 kilometer

8. Renault Zoe € 32.890

Officieel bereik: 300 kilometer

Reëel bereik: 234 kilometer

7. BMW i3 € 41.994

Officieel bereik: 310 kilometer

Reëel bereik: 265 kilometer

6. Audi e-tron € 84.100

Officieel bereik: 400 kilometer

Reëel bereik: 315 kilometer

5. Tesla Model S (75D) € 83.420

Officieel bereik: 400 kilometer

Reëel bereik: 328 kilometer

4. Tesla Model X (100D) € 117.820

Officieel bereik: 560 kilometer

Reëel bereik: 375 kilometer

3. Kia e-Niro € 42.510

Officieel bereik: 450 kilometer

Reëel bereik: 407 kilometer

2. Jaguar I-Pace € 81.810

Officieel bereik: 470 kilometer

Reëel bereik: 407 kilometer

1. Hyundai Kona Electric € 40.995

Officieel bereik: 450 kilometer

Reëel bereik: 416 kilometer

