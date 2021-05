Zo stelen dieven het signaal van je autosleutel en deze wagens zijn er het best tegen beschermd

Een keyless-entry-sleutel zendt een code uit, of een reeks codes, die wordt opgepikt door antennes van de auto. Deze code kan echter ook door een scanapparaat worden opgepikt en naar een boosterunit worden gezonden die de code naast de autodeur herhaalt om deze te openen. Omdat de auto denkt dat het de eigenaar is die toegang wil, worden de andere veiligheidssystemen van de auto, zoals het alarm en de startonderbreker, niet geactiveerd wanneer de auto wordt ontgrendeld.

Als de auto een keyless-startsysteem heeft, kan deze zelfde booster ook worden gebruikt bij het indrukken van de startknop om de motor te starten en de auto weg te rijden. Dit wordt door beveiligingsexperts gezien als een tweede niveau van kwetsbaarheid, omdat dieven een auto aan de praat kunnen krijgen zonder de auto te hoeven beschadigen en niet de fysieke kracht nodig hebben om een contactslot open te breken.

Volledig scherm De Land Rover Discovery komt als beste uit de test. © Land Rover

Sommige autofabrikanten hebben inderdaad extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat hun auto’s worden gestolen. Jaguar en Land Rover hebben bijvoorbeeld sommige modellen uitgerust met ultrabreedband-radiotechnologie, die uitzendt via een groot aantal frequentiekanalen zodat dieven de code niet kunnen traceren. Audi, BMW, Ford en Mercedes-Benz hebben voor een andere aanpak gekozen door bewegingssensoren in hun keyless-afstandsbedieningen aan te brengen die ervoor zorgen dat deze geen code uitzenden als ze gedurende een bepaalde tijd niet worden bewogen.

Prestaties van auto’s heel verschillend

Het Britse WhatCar testte de prestaties van verschillende automodellen tegen keyless-diefstal. Op twee verschillende manieren probeerden dieven in te breken in de wagen: enerzijds door het signaal van de afstandsbediening te proberen stelen wanneer de sleutel niet gebruikt werd, anderzijds door het signaal te proberen onderscheppen wanneer de sleutel wel gebruikt werd. De resultaten zijn vrij uiteenlopend.

De dief in kwestie kon bijvoorbeeld niet inbreken in een Audi TT RS wanneer de sleutels niet gebruikt werden. Hij kon echter zeer makkelijk het signaal van de afstandsbediening onderscheppen wanneer de eigenaar van de Audi zijn sportwagen vergrendelde. In 5 seconden zat de dief in de wagen, 5 seconden later reed hij weg.

Volledig scherm Audi TT Roadster © Audi

Ook bij de BMW X3 was het niet mogelijk om in te breken wanneer de sleutel gewoon in huis lag. Kon de dief het signaal onderscheppen, dan zat hij in 40 seconden in de Duitse SUV. Nog eens 20 seconden later kon hij wegrijden. Bij de Ford Fiesta zien we exact hetzelfde gebeuren en bij de Mercedes A-Klasse geraakten dieven zelfs 10 seconden sneller in de wagen. De motor starten gebeurde opnieuw na 20 seconden.

Bij auto’s uit de Franse PSA-groep nog geen spoor van een bewegingssensor bij de test van WhatCar. De dief zit dan ook binnen de 5 seconden in de DS 3 Crossback, hij hoeft daarvoor niet te wachten tot de eigenaar zijn auto vergrendelt om het signaal te stelen. Nog eens vijf seconden later kan de dief de motor starten. De best scorende auto is dan weer de Land Rover Discovery. Doordat de sleutel zijn signaal over een heel breed spectrum aan frequenties uitzendt, is het te complex om op te pikken voor de dief. Hij kan het slot van de auto wel op de ouderwetse manier open krijgen, maar dat doet het alarm meteen afgaan en hij krijgt de motor ook niet gestart.

Tips tegen keyless theft

Er zijn natuurlijk een aantal manieren om dieven zo weinig mogelijk kans te geven je auto te stelen via dit systeem. Je auto op een veilige plaats parkeren bijvoorbeeld, zoals een afgesloten garage of een beveiligde parking. Leg je sleutel ook zo ver mogelijk van de straatkant, zodat dieven het signaal niet kunnen stelen. Meestal geraken sleutels vijf à zes meter ver, liggen ze verder van je auto verwijderd, dan zit je veilig. En misschien wel de beste tip: leg de sleutel in een metalen doosje. Dit is immers een zogenaamde kooi van Faraday, waardoor de dieven niet aan het signaal kunnen.

