Zo spectaculair ziet de binnenkant van je band eruit tijdens het rijden Erik Kouwenhoven

03 augustus 2020

06u09 0 Auto Wat is er te zien als je een camera monteert op een velg, die filmt wat er gebeurt met je autoband tijdens het rijden? Die vraag stelden kijkers van YouTube-kanaal Warped Perspective.

GoPro’s en andere compacte camera's vormen een geweldig hulpmiddel om activiteiten vast te leggen zonder dat daarvoor zware installaties op schouders moeten worden meegezeuld. Ze zijn ook zeer geschikt om in kleine ruimtes opnames te maken. Plekken waar je zelf niet kunt komen bijvoorbeeld.



Een van die plaatsen is de binnenzijde van een autoband. De heren van Warped Perspective kregen het verzoek van kijkers om vast te leggen wat er in de band van een auto gebeurt. De mannen monteerden daarom een GoPro op het rechter voorwiel van een Mercedes-Benz E55 AMG. Aangezien er geen licht doordringt in het binnenste van de band, werden ook een lamp en accu gemonteerd.



De website Motor1.com omschrijft de binnenkant van de band als ‘de keel van een anaconda’. En inderdaad, het ziet er een stuk spectaculairder uit dan gedacht. De band lijdt hoorbaar en golft en beweegt flink. Ook lijken er stukjes vuil en zand rond te vliegen. Wat de beelden eveneens duidelijk maken, is dat het best knap is dat banden zo lang meegaan als je al deze wilde bewegingen bekijkt.