Zijn de Mercedes EQC en de Jaguar I-Pace geduchte Tesla-concurrenten? HLN Drive deed de test

Jaguar I-Pace

Design

Jaguar: ★★★★✰

Mercedes: ★★★✰✰

Het design (en het platform trouwens) van de Mercedes EQC zijn gebaseerd op de GLC, de middelgrote SUV van Mercedes. En dat zie je ook aan zijn uiterlijk. De EQC wilt vooral een gewone wagen zijn. Enkel de toegemaakte grille en de speciale EQ-badges geven weg dat het hier om een elektrische wagen gaat. En ook de doorgetrokken lichtstrips voor- en achteraan zijn graag gebruikte designelementen bij de EV-afdeling van Mercedes. Het geeft het model een conventioneel uiterlijk, dat niet bepaald opvalt. Ideaal voor wie eerder anoniem wil opgaan in het verkeer.

Dat is een stukje moeilijker in de Jaguar I-Pace. Scherpe lijnen, een design dat het midden houdt tussen een SUV en een fastback, een mooi uitgewerkt front en (optioneel althans) gigantische, knappe velgen. De Jag ziet er iets specialer uit dan de Mercedes — zonder daarbij te bruuskeren — en dat mag wel voor een ‘debuutplaat in de wereld van de elektr(on)ische muziek’, wat beide modellen nog altijd zijn.

Mercedes EQC

Interieur

Jaguar: ★★★★✰

Mercedes: ★★★★✰

Hetzelfde geldt voor het interieur, dat van de Brit is een stukje futuristischer met een dubbel scherm centraal op de boordplank. Met het ene bedien je onder andere GPS en radio, met het andere de comfortopties zoals de airco en de zetelverwarming. Ook geen klassieke versnellingspook hier, maar vier afzonderlijke knoppen, D(rive), N(eutral, R(everse) en P(ark). Knap is het alleszins wel, bovendien integreert Jaguar nog wat fysieke knoppen voor de bediening van de belangrijkste elementen, zoals de airco, in de schermen, zodat je snel en veilig de belangrijkste handelingen kunt uitvoeren.

Ook qua ruimteaanbod zit het trouwens goed, de Jag profiteert van de enorme wielbasis van de wagen om voldoende plaats voor alle inzittenden te creëren. Bovendien heb je twee koffers: eentje achteraan en een kleine frunk vooraan, waar net je laadkabels inpassen. Handiger dan in een apart compartiment onder de koffervloer, want daar krijg je ze er natuurlijk niet uit eens je je koffer volstouwt.

Net als voor het uiterlijk, grabbelt Mercedes ook voor het innerlijk uit de bak met wisselstukken, met het beproefde MBUX-systeem dat we kennen uit de A-Klasse als grootste blikvanger binnenin: twee tegen elkaar geplakte schermen die enerzijds fungeren als tellerpartij en anderzijds als centraal scherm voor het infotainment. Het geheel zit gemakkelijk in elkaar, werkt perfect en zit qua kleurgebruik en algemene presentatie net een tikkeltje voor op dat van Jaguar. Bovendien zien we ook hier nog fysieke knoppen, die qua opstelling net iets logischer geordend lijken dan in de Jag. Je kan hier wel met flippers achter het stuur de regeneratie van de remmen (de mate waarin op de motor wordt geremd om elektriciteit op te wekken) regelen.

Qua wow-factor staat de Mercedes met andere woorden voor op de Jaguar, het is slechts door de mindere ruimte op de achterbank dat de Duitser deze ronde alsnog op een gelijkspel ziet eindigen. Bovendien heeft de EQC geen frunk en moet je je laadkabels verbergen in een apart compartiment in de koffer. Eén van de gevolgen van het feit dat de EQC in de basis een wagen met verbrandingsmotor is.

Rijkwaliteiten

Jaguar: ★★★★✰

Mercedes: ★★★✰✰

Beide wagens hebben ongeveer hetzelfde vermogen: 400 paarden in de Jaguar, 407 in de Mercedes. Ook hier is de EQC echter slachtoffer van zijn donorwagen. Doordat het platform van de GLC nooit echt voorzien was op een elektrische wagen, is het gewicht van de EQC immers best fors: 2.495 kilo. De wagen is vrij zacht geveerd om het gewicht op te vangen, waardoor je wel comfortabel rijdt bij lage snelheden, maar de EQC al eens durft overhellen eens je het tempo opvoert. De samenwerking tussen klassieke remmen en het zogenaamde regeneratief remmen, wat we hierboven uitlegden, heeft de Merc wel goed voor elkaar. Bij een rustige rechtervoet is de EQC dus zeker een geschikte wagen.

De I-Pace daarentegen is een stukje sportiever, gesteund door zijn lager gewicht. De wagen is behendig, wendbaar en zorgt ervoor dat bochten lekkerder smaken, en niet louter een obstakel vormen op weg naar de volgende laadpaal. En nu we toch de elektrische toer opgaan…

Jaguar I-Pace

EV-kwaliteiten

Jaguar: ★★★✰✰

Mercedes: ★★★✰✰

De Jaguar I-Pace heeft een batterij van 90 kWh, goed voor een theoretisch rijbereik van 470 km. De Mercedes EQC daarentegen doet het met 85 kWh, waarmee je zowat 420 km kan afleggen. De Jaguar staaft zijn duurdere prijs dus met een iets grotere accu. Bovendien is het verbruik van beide modellen in de praktijk ook gelijkaardig.

Aan de laadpaal blinkt de Jag iets minder uit. Sinds kort kan je driefasig laden, waardoor het thuis een stuk sneller gaat. Bij een 11 kW laadpunt is één uur laden goed voor 53 kilometer. Snelladen doet de I-Pace dan weer tot 110 kW, goed voor 127 extra kilometers binnen een kwartier. Ook de Mercedes kan sinds een goed jaar driefasig laden en haalt aan snellaadpalen een iets hogere piek van 112 kW, waardoor hij net iets meer kilometers oplaadt. Een concurrent als de Audi e-tron haalt echter 150 kW, een stuk beter dan onze twee testwagens.

Mercedes EQC

Prijs

Jaguar: ★★✰✰✰

Mercedes: ★★★✰✰

De prijs. Nu ja… Die is voor beide modellen best wel fors te noemen: de EQC begint bij een goeie 70.000 euro, de I-Pace start zelfs bij 80.000 euro. Beide modellen worden dan ook voornamelijk verkocht als bedrijfswagen, waar er een gunstige fiscaliteit heerst voor dit soort modellen, met 100% fiscale aftrekbaarheid. Beide wagens zijn zeer goed uitgerust en knap afgewerkt, een concurrent als de Tesla Model X kost een stuk meer (bijna 100.000 euro), maar het verschil met een brandstofaangedreven wagen blijft groot. Vergeet niet dat de EQC eigenlijk een elektrische versie van de GLC is, die je (weliswaar minder goed aangekleed) al voor goed 20.000 euro minder op je oprit mag parkeren.

Bovendien wordt batterijtechnologie alsmaar goedkoper. Vandaag zien we al wagens met een batterij van 77 kWh die minder dan 50.000 euro kosten. Volgen ook de premiummerken die prijsontwikkeling? Als we het nieuwste model in dat rijtje, de BMW iX3, moeten geloven alvast niet. Ook BMW hoopt immers 70.000 euro te vangen voor zijn middelgrote stekker-SUV. Prijzen die ver buiten het bereik van Jan Modaal zijn.

Conclusie

Jaguar: ★★★★✰

Mercedes: ★★★✰✰

De Jaguar I-Pace komt als winnaar uit deze test. Hij rijdt beter, heeft een iets ruimer interieur en slaat sinds zijn laatste update een beter figuur aan de laadpaal. De Mercedes EQC is dan weer een typische sprinter in de Ronde van Frankrijk die aan de bak moet in de bergrit die onze dubbeltest is. Hij betaalt vooral de prijs voor zijn hoger gewicht. Stel hem echter op in een vlakke rit (bij bestuurders die vooral op hun comfort gesteld zijn, zowel qua interieur als rijstijl) en je hebt een potentiële ritwinnaar.

