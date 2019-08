Zijn de dagen van extreem luidruchtige sportwagens geteld? Nieuwe Europese regels op komst Roland Tameling

06 augustus 2019

20u21

Bron: AD.nl 5 Auto Nieuwe auto’s worden de komende jaren een stuk stiller. Dat heeft te maken met aangescherpte Europese regels die eraan komen en zachter (uitlaat-)geluid verplicht maken. Dat meldt het Australische autoblad Motoring naar aanleiding van een gesprek met een ontwikkelingsingenieur van Mercedes-AMG.

De sportieve modellen van dat merk staan momenteel juist bekend om hun heftige uitlaatgeluiden, maar dat zou dus gaan veranderen.

De aanscherping van de regels heeft te maken met de manier waarop de decibellen uit de uitlaten gemeten worden. Op dit moment wordt een model beoordeeld op zijn ‘standaard’-geluid; bij sportieve modellen (zoals een Ford Mustang of een Porsche 911) kun je de klank vaak in standje ‘normaal’ zetten, waarbij het uitlaatgeluid gedempt wordt. Maar wie meer lawaai wil, kan kleppen in de uitlaten met een druk op de knop open zetten, waarna de auto meer gaat brullen. Op die manier omzeilen fabrikanten de regels, waardoor hun modellen toch iets luider kunnen zijn.

Luide stand

Onder de nieuwe regels worden de auto’s gemeten in hun meest luide stand. Handig omzeilen kan dan dus niet meer. De eerste modellen die ontwikkeld zijn onder de nieuwe regels zijn de Mercedes-AMG A45 en CLA45, die allebei inderdaad een stuk stiller zijn dan hun voorgangers. Andere sportieve merken zullen hoogstwaarschijnlijk volgen.

AMG-technicus Bastian Bogenschutz verklaart tegenover Motoring dat er geen speciale uitlaatsystemen worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld Amerika, waar de Europese regels niet gelden. Dat zou te duur en te ingewikkeld zijn. Het lijkt er dus op dat de dagen van extreem luidruchtige sportwagens geteld zijn.

Voor de bestuurders van die auto’s is er overigens wel een doekje voor het bloeden; steeds meer fabrikanten spelen het ‘echte’ motorgeluid tijdens het rijden af via de speakers in het interieur. Zo krijg je toch nog een beetje van het spektakel mee.