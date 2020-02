Zes procent Belgische autoverkoop is nep RL

06 februari 2020

06u02

Bron: Belga 0 Auto De Belgische automarkt kende vorig jaar met 550.003 nieuwe inschrijvingen het tweede beste verkoopjaar ooit. Maar de realiteit is minder rooskleurig. Zes procent van de verkoop is eigenlijk 'fake'. 35.000 auto's werden binnen de maand na hun inschrijving opnieuw uitgeschreven, schrijft De Tijd donderdag. Merken verkopen de auto's in kwestie nadien als jonge occasie of exporteren ze naar het buitenland.

De techniek zit in de lift, blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac, die de 'valse' inschrijvingen wegfilteren in hun cijfers over de Belgische automarkt. De Belgische automarkt telde in 2019 drie keer meer valse inschrijvingen dan in 2017. De meeste merken schrijven enkele honderden pers-, test- of directiewagens snel uit.

Valse inschrijvingen

Vijf spelers passen de techniek al jaren op grote schaal toe in België. Het Franse Renault was vorig jaar samen met zijn Roemeense zustermerk Dacia goed voor 10.000 valse inschrijvingen, vijf keer meer dan een jaar eerder. Van het Zuid-Koreaanse merk Hyundai werden vorig jaar 7.670 auto's meteen uitgeschreven, een op de drie van de totale verkoop.

De merken hebben verschillende redenen om wagens meteen uit te schrijven. Invoerders en dealers gebruiken de valse inschrijvingen om hun verkoopdoelen, en bijhorende bonussen, te halen. Ook de nieuwe Europese uitstootdoelstellingen leiden mogelijk tot een groei van het fenomeen. Omdat constructeurs vanaf dit jaar boetes riskeren als hun nieuwe auto's gemiddeld meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten, schreven veel merken vorig jaar nog een rist 'vuile' onverkochte wagens in, zodat die exemplaren niet meetellen in de cijfers van 2020.