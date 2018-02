Zes dingen die je moet beseffen als je voor een Tesla gaat: "Tesla-rijders zijn vaak proefkonijn" Eigenaar Philippe Noens over de ‘kleine kantjes’ van zijn Model S Joost Bolle

11 februari 2018

08u18 0 Auto Tesla is niet uit het nieuws te branden. Tesla is hot. Ik ging dus maar eens kijken bij iemand die een Tesla Model S bezit en er al meer dan 50.000 kilometer mee reed. Razend interessant. Zes dingen die je moet beseffen als je voor een Tesla gaat.

Er is serieus wat concurrentie op komst. Merken als Audi, Mercedes of BMW scherpen de messen en zijn aan het werken aan nieuwe elektrische modellen, want ze willen de trein niet missen, als we over een paar jaar massaal elektrisch zullen rijden. Maar voorlopig is Tesla nog altijd het merk dat met de elektrische auto wordt vereenzelvigd. Fundamenteel verschil met de andere autobouwers: Tesla heeft geen traditie als constructeur, want het is nieuw in het autolandschap. Reden genoeg om eens poolshoogte te nemen bij iemand die een Tesla bezit.

Zoals Philippe Noens, 37 jaar en zaakvoerder van een eigen bedrijf. Ervaring heeft hij zeer zeker met zijn

Model S, die vandaag afhankelijk van de versie in een prijsklasse zit van 80.800 tot 149.200 euro. In juni zal het immers drie jaar geleden zijn dat Philippe zijn elektrische auto kocht. "Niet uit nieuwsgierigheid. En ook niet omdat ik absoluut een Tesla wilde. Wel omdat een elektrische auto het best aansluit bij de corebusiness van ons bedrijf: elektromechanica en automatisering." En zijn verhaal is heel leerrijk: zes dingen die je moet beseffen voor je een Tesla koopt.

