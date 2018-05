Zelfrijdende Tesla rijdt in op stilstaande politiewagen HR

30 mei 2018

14u35

Bron: Reuters, Twitter 0 Auto Een Tesla Model S is in de Verenigde Staten ingereden op een geparkeerde politiewagen. De 65-jarige bestuurder van de Tesla , die zegt dat de wagen op automatische piloot reed, raakte lichtgewond.



Het ongeval gebeurde dinsdagochtend in Laguna Beach in California. Dat meldt de lokale politie zelf op Twitter. De politiewagen stond langs de kant van de weg geparkeerd en er zat niemand in. Een agent stond enkele tientallen meters verderop en zag het ongeval gebeuren.

Tesla meldde al snel na het ongeval in een verklaring, 'dat ze altijd duidelijk hebben gezegd dat de functie Autopilot de wagen niet immuun maakt voor ongevallen, en dat bestuurders zelf moeten blijven opletten'. De fabrikant kon ook nog niet bevestigen of de wagen ook effectief op automatische piloot reed. Het kan ook dat een onoplettende bestuurder probeert om de schuld af te schuiven op de Autopilot.

Dodelijk ongeval

Hoe dan ook, de functie Autopilot, waarmee de wagen deels zelfstandig kan rijden, is veelbesproken na enkele eerdere ongevallen. Zo gebeurde er op 23 maart - ook in California - een dodelijk ongeval met een Tesla model X. Daarbij kwam een 38-jarige werknemer van Apple om het leven. Ook bij die Tesla was de functie Autopilot ingeschakeld. Volgens Tesla was het ongeval de schuld van de bestuurder.

Consumentenorganisaties in de Verenigde Staten beschuldigen Tesla ervan automobilisten te misleiden met uitspraken over de veiligheid en mogelijkheden van zijn Autopilot-technologie.