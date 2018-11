Zelfrijdende auto’s worden in de toekomst gebruikt als rijdende bordelen Erik Kouwenhoven

11 november 2018

08u27

Bron: AD.nl 0 Auto Autonome auto’s zullen in de toekomst worden gebruikt als mobiele bordelen. Dat is een van de opmerkelijke uitkomsten van Brits onderzoek naar hoe zelfrijdende auto's het stedelijke toerisme zullen veranderen.

Twee Britse onderzoekers voorspellen dat autonoom rijdende auto’s ervoor zullen zorgen dat passagiers andere dingen gaan doen wanneer de noodzaak om op het verkeer te letten ontbreekt. Uit hun onderzoek blijkt dat het aantal bordelen zal dalen als gevolg van gepassioneerde ritjes in zelfrijdende auto's.

Het onderzoek werd verricht door Dr. Debbie Hopkins van de Universiteit van Oxford en professor Scott Cohen van de Universiteit van Surrey. In hun studie staat beschreven hoe auto’s zonder bestuurder het stedelijk toerisme zullen veranderen. Volgens het duo zal bijvoorbeeld ok de vraag naar snelweghotels dalen wanneer mensen 's nachts in auto's kunnen reizen en slapen tegelijk.

Daarnaast zullen ook bordelen en hotels die kamers per uur verhuren worden geraakt. De prijzen van taxiritten zullen aanzienlijk zal dalen. Dit komt doordat het loon van de bestuurder de helft van de kosten van taxiritten bepaalt. Parkeren is waarschijnlijk ook geen probleem meer, omdat gedeelde auto’s zonder bestuurder hun reis kunnen voortzetten en privévoertuigen kunnen terugkeren naar parkeerplekken buiten de stad.

De touringcarindustrie zal eveneens last hebben van de opkomst van autonome auto’s, aangezien toeristen zich bij het bezoeken van een stad per auto geen zorgen hoeven te maken over het vinden van parkeergelegenheid. Het meest verontrustend is echter het verhoogde risico op terreuraanvallen, aldus Hopkins en Cohen. Autonome auto’s kunnen volgens hen worden voorgeprogrammeerd of gehackt voor terroristische aanslagen.