Zelfrijdende auto’s nu wettelijk toegestaan in Duitsland

Duitsland had al een regelgeving voor autonoom rijden, maar dat mocht alleen met een speciale vergunning en in een afgebakende omgeving, bijvoorbeeld op een industrieterrein. Bij de nieuwe wet is een dergelijke vergunning niet meer nodig en wordt het in Duitsland landelijk mogelijk om autonoom te rijden. Er blijven vooralsnog wel afgebakende zones gelden en de wet is alleen van toepassing op autonome rijhulpsystemen van niveau 4. Dat wil zeggen dat de auto in principe zelfstandig kan rijden, maar dat er nog wel een bestuurder aan boord moet zijn die in geval van nood kan ingrijpen.