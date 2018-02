Zelfrijdende auto mag in Californië zonder bestuurder de weg op Erik Kouwenhoven

27 februari 2018

20u43

Bron: AD.nl 155 Auto In Californië mogen zelfrijdende auto's zonder stuur en pedalen vanaf begin april op de openbare weg rijden. Er hoeft dus niet langer iemand aan boord te zijn om in te grijpen, zoals tot nu toe het geval was.

Het departement voor motorvoertuigen van de staat Californië laat de eis vallen dat in geval van een noodsituatie een persoon achter het stuur moet zitten om in te grijpen. De lobby hiervoor was groot, vooral door bedrijven uit Silicon Valley. Ontwikkelaars als het Google-zusterbedrijf Waymo werken namelijk aan technologie voor volledig autonome robottaxi’s zonder chauffeur. Maar ook autogigant General Motors presenteerde onlangs een prototype zonder stuur en pedalen.

Cyberaanvallen

Ongeveer 50 bedrijven over de hele wereld hebben de afgelopen jaren toestemming gekregen om zelfrijdende auto's in Californië te testen. Onder hen ook een aantal Duitse autofabrikanten. Vanaf 2 april kunnen nu vergunningen voor voertuigen zonder personen aan het stuur worden aangevraagd. Het moet echter bewezen worden dat de auto's voldoen aan veiligheidsnormen en bijvoorbeeld beschermd zijn tegen cyberaanvallen.

Zwarte doos

Verder moet de werking van de auto op afstand worden gemonitord en moeten de voertuigen gegevens vastleggen - vergelijkbaar met de zwarte dozen in de luchtvaart. Opvallend: ook moet een procedure worden ontwikkeld voor de communicatie met een politieagent wanneer een robotauto wordt aangehouden.