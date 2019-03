Zelfgebouwde ‘e-bike’ moet op de rollen: haalt 50 km/h en wordt in beslag genomen Rick Aalbers

23 maart 2019

06u30

Bron: De Gelderlander 0 Auto Opgefokte brommers zijn niet langer de enige tweewielers die op hun snelheid worden getest. De politie in het Nederlandse Winterswijk (Gelderland) haalde een omgebouwde mountainbike van de weg en zette de fiets op de rollen. Wat bleek? De razendsnelle, zelfgebouwde ‘e-bike’ zonder trapondersteuing haalde een snelheid van 50 km per uur.

“Collega’s zagen de man donderdag fietsen op zijn mountainbike op de Kottenseweg. Hij viel op door zijn zeer hoge snelheid’’, zegt wijkagent Willem Saris aan onze collega's van De Gelderlander. “En toen ze naast hem reden zagen ze dat de man niet eens trapte...”



Accu aan het frame

De man, die zonder helm op zijn fiets zat, werd gestopt en zijn fiets werd nader bekeken. Daarbij zagen de agenten dat er een accu aan het frame was gemonteerd. De batterij hing in een soort houder en werd met tape op z'n plaats gehouden. Vanaf de accu liep er een draadje naar het stuur. Saris: “Vanaf het stuur kon hij de fiets op gang brengen met een soort gashendel, die een middenmotortje aandreef. Daarop hebben we de fiets in beslag genomen voor technisch onderzoek.”



Onduidelijk is nog hoe het ‘voertuig’ exact geclassificeerd moet worden. Saris spreekt voor het gemak van een ‘e-bike’, maar het technische onderzoek moet helder maken hoe de fiets aangemerkt moet worden. “Voor we weten wat mag en niet mag met de fiets moeten we weten wat de wettelijke status is van het voertuig. We verwachten dat we het onderzoek volgende week hebben afgerond.”



De eigenaar van de fiets is niet opgepakt en moet afwachten wat de uitkomst van het onderzoek gaat worden. In ieder geval tot die tijd is de Winterswijker zijn fiets kwijt en is ook nog niet duidelijk of hij een boete kan verwachten.