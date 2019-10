Zeldzame Lamborghini na veertig jaar teruggevonden in container Erik Kouwenhoven

04 oktober 2019

20u16

Een Zwitsers bedrijf heeft een uiterst zeldzame Lamborghini Countach 'Periscopo' teruggevonden nadat deze veertig jaar stil had gestaan in een container. De auto wordt compleet gerestaureerd.

Het is niet de eerste keer, en het zal ook niet de laatste keer zijn dat we nieuws hebben over zeldzame ‘barnfinds’, klassieke auto's die na vele jaren van vergetelheid worden ontdekt, om vervolgens weer tot leven gewekt te worden. Maar de categorie ‘container finds’ is een stuk kleiner. Sterker nog, we kunnen ons niet herinneren dat een auto na veertig jaar in een container te hebben gestaan wordt ontdekt.

Dat is echter precies wat er is gebeurd bij deze zeldzame Lamborghini Countach LP400, die werd ontdekt door de firma Kidston Motor Cars. Het Zwitserse bedrijf, dat zich toelegt op de aankoop, restauratie en verkoop van klassieke luxeauto’s, heeft op zijn Instagram-account een foto gepubliceerd van een Lamborghini Countach LP400. De auto kreeg als bijnaam ‘Periscopo’ omdat de prototypes van dit model waren voorzien van een spiegel in het dak om via een extra venster het belabberde zicht naar achteren te verbeteren.

Het gaat hierbij om auto's uit de eerste serie. Ze zijn uiterst zeldzaam omdat er maar 150 van zijn gemaakt tussen 1974 en 1978, en een aantal daarvan is weggeroest of raakte beschadigd bij een ongeluk. Zo te zien valt deze auto in die laatste categorie, aangezien de voorklep redelijk ver omhoog staat. Ongetwijfeld als gevolg van een crash, en mogelijk is dat ook de reden dat de auto ooit in de container is beland.

1 miljoen euro

De Lamborghini Countach LP400 is voorzien van een atmosferische V12-motor met een inhoud van 4,0 liter achter. Het vermogen was 375 pk en het maximale koppel bedraagt op 361 Nm. Kidston Motor Cars onthult niets over de herkomst van de auto, maar gezien het gele zand lijkt dit een exemplaar uit het Midden-Oosten. Na restauratie zal deze auto naar verwachting rond de 1 miljoen euro opbrengen.

Hieronder zie je een foto van hoe de auto eruit zou kunnen zien als de Zwitsers klaar zijn met hun oplapwerk.