Zeg niet langer "auto rijden": dit is het vliegende model van de toekomst FT

15u23 0 Volvo Van de baan de lucht in? Dan klappen twee vleugels open. Auto Een vliegende auto: het is niet langer sciencefiction. Een Nederlands bedrijf plaatst ze eind volgend jaar in de etalage, maar ook het Chinese Geely - eigenaar van de Zweedse autofabrikant Volvo - komt met een model. "De TF-X wordt baanbrekend."

Volgens de CEO van het Chinese bedrijf zal auto vliegen - neen, zeg niet langer auto rijden - "ontspannend", maar ook "handig, veilig en economisch" zijn. Het heeft daarvoor zelfs het Amerikaanse Terrafugia opgekocht, dat al enkele jaren prototypes van vliegende auto's bouwt. Vijf studenten van een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld - het Massachusetts Institute of Technology - zijn er al tien jaar aan bezig. En nu moeien dus ook de Chinezen zich, met vooral veel kapitaal.

In 2019 wil de autobouwer het eerste voertuig de lucht in, maar op de oprit zal die nog niet kunnen staan. Je hebt er immers een startbaan voor nodig - en die ligt niet in elke voortuin. Pas in 2023 zal de auto verticaal kunnen opstijgen en landen. Daar zorgt de krachtige 300pk-motor voor.

Met de vliegende auto willen de Chinezen vooral verkeersopstoppingen een halt toeroepen. Ze mikken op dichtbevolkte stedelijke gebieden. Logischerwijze wordt China dus het eerste proefkonijn. (lees door onder de foto)

Terrafugia

Kostprijs: 240.000 euro

Een groot gezin zal alvast niet veel hebben aan de TF-X, want de auto komt er enkel als tweezit. En je bent best ook een gegoede burger: voor minder dan 240.000 euro word je niét de eigenaar. Voor die prijs krijg je wel een voertuig dat in de lucht gemiddeld vijftig minuten sneller op de gewenste locatie is, twee uitklapbare vleugels met dubbele motoren aan (gewicht 570 kilogram) en een landingsgestel.

De TF-X of 'Transition' haalt een maximale hoogte van 3.048 meter en een maximale snelheid van 322 kilometer per uur. Zijn bereik: 805 kilometer. Wie er eentje wilt, haalt nu al best z'n brevet van privaat piloot, een cursus van zo'n 20 uur. Wordt het te druk in de lucht of is het weer te slecht, dan wijkt de TF-X automatisch uit. Ook in de buurt van een luchthaven wordt vliegen niet mogelijk. Is het speeltje plat, dan kan je hem inpluggen op het thuisnet of aan een elektrische laadpaal in de buurt.

Terrafugia

AP Een van de eerste testmodellen in 2012: de auto vloog toen acht minuten lang op een hoogte van 426 meter.