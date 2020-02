Zakenman reed al meer dan 1,2 miljoen kilometer met zijn Porsche 911 HR

27 februari 2020

14u13

Bron: TopGear, Motor1 2 Auto Meer dan 1,2 miljoen kilometer: die afstand legde de Canadese zakenman Bill MacEachern af met zijn Porsche 911. Hij kocht de wagen in 1976 en gebruikte hem 44 jaar lang bijna dagelijks. Bij Porsche vinden ze zijn toewijding aan het merk uiteraard geweldig.

Het is dan ook Porsche zelf dat naar buiten kwam met het verhaal. MacEachern maakte in 1970 voor het eerst kennis met de Duitse sportwagens, toen hij een proefrit maakte. Hij was meteen verkocht. De man baatte een snelgroeiend bedrijf uit dat tapijten reinigt en verdiende goed zijn geld.

Daarmee kocht hij in 1976, nadat hij eerst al een andere Porsche had, dit model: een 911 “930" Turbo. Het is het 350e exemplaar dat gebouwd werd. De Canadees bestelde hem in het donkerblauw, met een lichtbruin interieur.

Hij gebruikte de sportwagen duidelijk niet alleen op zondag, want na 44 jaar staat de teller op 779.000 mijl (goed voor 1.253.678 kilometer), dat is gemiddeld ongeveer 27.000 kilometer per jaar. MacEachern maakte er enkele grote reizen mee door Amerika, en hij gebruikt hem om klanten te bezoeken.

Nu en dan ging het ook wel eens fout. Zo raakte hij in 2009 betrokken bij een botsing met een SUV, maar gelukkig viel de schade mee en was de wagen snel hersteld. In 2012 ging de auto over de kaap van 1 miljoen kilometer, dat werd gevierd met champagne.

Volgens het bericht gebruikt MacEachern ook nu nog alle dagen zijn Porsche. Om 1 miljoen mijl te behalen (1,6 miljoen kilometer), heeft hij nog 221.000 mijl (355.665 kilometer) te gaan.

