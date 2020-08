Youtubers vinden voor meer dan miljoen aan klassieke auto’s in verlaten gebouw Erik Kouwenhoven

31 augustus 2020

08u22 6 Auto Een groepje urban explorers heeft in een parkeergarage onder een verlaten gebouw in de omgeving van Londen sportwagens, klassieke taxi’s en racewagens gevonden. Ze waren allemaal bedekt met een dikke laag stof.

In de garage stonden onder meer een zeldzame Bristol Bullet, een Bentley Continental Flying Spur en een vintage Beardmore-taxi uit 1957. Ben, een urban explorer uit Winchester, ontdekte de bijzondere wagens samen met zijn vriend Eran in de ondergrondse parkeergarage van een gebouw in de Home Counties. Het gebouw was ooit eigendom van de firma Bristol, een Brits sportwagenmerk dat in mei van dit jaar failliet werd verklaard als gevolg van de lockdown.

Volgens de youtuber had hij het overwoekerde gebouw met de dichtgetimmerde ramen al langer op het oog. Vorige week besloten hij en zijn vriend om het pand te verkennen. Als eerste troffen ze een prototype aan van de Bristol Bullet uit 2016 - een auto die was ontworpen ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van het Britse sportwagenmerk. De auto is nooit verkocht, maar is volgens kenners ruim 250.000 euro waard.

Ook vonden ze een Bentley Continental Flying Spur uit 2008 met een waarde van zo'n 25.000 euro. Een zilveren Bristol 409 Bullet Speedster uit 1964, die ooit is gemaakt als een test-prototype maar nooit op de markt kwam, zou zelfs ruim drie ton waard zijn. Ook ontdekten de jongemannen mallen waarop aluminium plaatdelen van sportwagens gemodelleerd konden worden. Een woordvoerder van het bedrijf zei echter tegen de Britse krant Daily Mail dat de voertuigen in de kelder niet waardevol waren en omschreef ze als ‘rotzooi’.

Beelden van de urban explorers in de Londense parkeergarage...