YouTuber laadt zijn Tesla op met reusachtig zonnepaneel in aanhangwagen

09 juni 2020

10u10 0 Auto Tesla-eigenaar en YouTube-vlogger Sean Callaghan onderzoekt of hij eeuwig kan blijven rijden met zijn van zonnepanelen voorziene aanhangwagen. Zou hem dat lukken?

Het systeem bestaat uit een vrij standaard aanhanger en dito zonnepaneel (winkelprijs 2.500 dollar, omgerekend ruim 2.200 euro), dat normaal gesproken gebruikt wordt op daken van huizen. De zonnetrailer werkt echt en laadt de auto - een Tesla Model 3 - volgens zijn eigenaar in ongeveer 40 uur op, al lijkt ons dat een optimistische schatting.

In theorie, wanneer de zonnepaneeltechnologie een inhaalslag maakt, is het mogelijk dat je nagenoeg eindeloos zou kunnen doorrijden met deze combinatie. Althans: zolang de zon niet achter de horizon is verdwenen. Tot die tijd is het echter een utopie, zeker door de zware aanhanger.

De kans is groot dat Callaghan van Youtube-kanaal ItsYeBoi verder komt dan normaal met zijn Tesla. Maar het kan ook zomaar zijn dat je door de zware aanhanger meer aan actieradius verliest dan je wint door de zonne-energie. De eerste berekeningen van experts wijzen op een weinig succesvolle toekomst voor deze combinatie.

