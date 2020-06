Wordt dit bedrijf het nieuwe Tesla? 0 euro omzet, maar bijna 30 miljard dollar waard HR

10 juni 2020

11u26

Bron: Business Insider, Car and Driver, Transport Topics 1 Auto Amper één week na zijn beursgang op Nasdaq in New York is het bedrijf Nikola Motor Company verdubbeld in waarde. De ontwikkelaar van elektrische pick-ups en vrachtwagens is nu al meer waard dan Ford of Fiat Chrysler. Net als Tesla-baas Elon Musk is Trevor Milton, CEO van het bedrijf, erg actief op Twitter.

NiKola Corp werd in 2016 in Utah in de VS opgericht door CEO Trevor Milton. Het bedrijf is net als Tesla vernoemd naar uitvinder NiKola Tesla - de uitvinder van de wisselstroomgenerator. Het bedrijf ontwikkelt vrachtwagens en pick-ups die rijden op elektriciteit en waterstof.

Omdat NiKola in maart een fusie aanging met VectoIQ, noteert het sinds vorige week op de technologiebeurs Nasdaq. De aandelen verdubbelden op één week in waarde, waardoor het bedrijf nu 29 miljard dollar (26,4 miljard euro) waard is. “Meer dan Ford en FCA (Fiat Chrysler Automobiles, red.)”, kondigt CEO Trevor Milton fier aan.

0 euro omzet

De steile opgang van de beurswaarde is des te opmerkelijker omdat het bedrijf vandaag nog 0 euro omzet heeft, schrijft zakenkrant De Tijd. “Het bedrijf voorspelt 0 inkomsten voor 2020 en projecteert pas een omzet van 1 miljard dollar tegen 2023. Over winst wordt al helemaal niet gerept”, klinkt het.

Net als Tesla werkt Nikola met een reserveringssysteem. Trevor Milton kondigde maandag via Twitter aan dat klanten vanaf 29 juni een pick-up van het model Badger kunnen reserveren. Het gaat om een semi-elektrisch model. De wagen wordt later dit jaar tijdens een groots event voorgesteld aan het publiek.

“Geen fake show”, zegt Milton. “Wel een echte rijdende truck.” Een verwijzing naar de voorstelling van de futuristische Tesla Cybertruck door Elon Musk.



Nikola Motor onderscheidt zich van Tesla doordat de voertuigen ook op waterstof kunnen rijden. Een mogelijk voordeel hiervan is dat veel minder tijd nodig om ‘bij te tanken’. Voorlopig vergt het opladen van een elektrische accu minstens 30 minuten, terwijl dat bij waterstof veel sneller zou kunnen.

Waterstofnetwerk

Nikola Motor Corp wil ook daarvoor ook zelf infrastructuur bouwen. “We bouwen het grootste waterstofnetwerk ter wereld”, klinkt het.

Een ander model dat in de pijplijn zit, is de vrachtwagen Tre, waarvan de productie in 2021 moet starten. Voor de Europese markt gebeurt dat in de Iveco-fabrieken in het Duitse Ulm.

