Wordt BMW nieuwe motorenleverancier Land Rover?

28 oktober 2019

11u30

Bron: www.fangio.be 0 Auto Nadat BMW en Jaguar Land Rover eerder al aankondigden samen te zullen werken op vlak van toekomstige elektrische aandrijflijnen, heeft het er alle schijn van dat beide constructeurs binnenkort ook een aantal benzine-, diesel- en hybride motorisaties met elkaar zullen uitwisselen.

De geruchten over een uitgebreide motorendeal tussen BMW en Jaguar Land Rover doen al een tijdje de ronde, vooral de Britten lijken namelijk nog niet helemaal klaar om tegemoet te komen aan de strengere CO2-limieten (die een vlootgemiddelde van 95 g/km vereisen, nvdr) die in 2021 van kracht gaan. We zouden ons in de toekomst dus kunnen verwachten aan een resem (plug-in-) hybride Jaguar-Land Rovers met Duitse mechaniek, toch is het contradictorisch genoeg de 4,4 liter-V8 biturbo van BMW – niet bepaald de zuinigste benzine die we ons kunnen inbeelden - die als eerste de overstap naar een Land Rover-model zal wagen, ter vervanging van de oudgediende 5 liter-V8.

Defender SVR

Enkele vooraanstaande Britse automedia, die doorgaans een stevige voet achter de deur hebben bij Jaguar-Land Rover, hebben namelijk uit eerste hand vernomen dat de afdeling Special Vehicles Operations een nieuwe Land Rover Defender SVR aan het ontwikkelen is, als een toekomstige concurrent voor de Mercedes-AMG G 63. Daarbij zou de 5 liter-V8 van Ford-origine, die al een spreekwoordelijke eeuwigheid meegaat, afgelost worden door de 4,4 liter-V8 van BMW. In een tweede fase zouden ook de opvolgers van de huidige Jaguar F-Type en de Range Rover SVR met de Beierse krachtcentrale worden uitgerust.

Win-win

De strategische samenwerking tussen BMW en Land Rover is lang geen alleenstaand geval in de huidige auto-industrie, waarin volop op zoek gegaan wordt naar synergieën om de elektrische (en later ook nog autonome) auto van morgen betaalbaar te maken voor iedereen. Door bestaande motoren uit te wisselen, zouden de Jaguar-ingenieurs zich volop kunnen toeleggen op de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen, terwijl BMW de gemaakte R&D-kosten voor de huidige generatie verbrandingsmotoren nog (gedeeltelijk) kan recupereren bij zijn Britse concullega’s.