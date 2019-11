Wordt Alfa Romeo eerste slachtoffer PSA-overname? Redactie

04 november 2019

10u46

Auto Het is niet duidelijk of de Fransen er al voor iets tussen zitten, maar het ambitieuze groeiplan dat Sergio Marchionne voor de autobouwer had uitgestippeld, blijkt plots in de vuilbak van de nieuwe FCA-directie beland.

Waren de Alfa Romeo-fans vorige week nog helemaal in de wolken met de gedachte aan een 8C-opvolger , dan worden ze vandaag getrakteerd op een ijskoude douche. Tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers heeft huidig FCA-topman Mike Manley laten verstaan dat de ‘roadmap’ van Alfa Romeo (een strategisch overzicht van toekomstige lanceringen, nvdr), die ons de komende jaren zeven nieuwe modellen beloofde, “drastisch is teruggeschroefd”. De Italiaanse autobouwer wil zich de komende jaren voornamelijk concentreren op meer rendabele volumemodellen (zoals de verwachte Tonale en een nog compactere B-SUV) om zijn cijfers weer op orde te krijgen, wat betekent dat de beloofde opvolgers voor de GTV en de 8C voorlopig (?) in de koelkast worden gestopt.

De hand van Tavares?

Hoewel het nieuws wel heel snel volgt op de recente overname van FCA (de groep waartoe Alfa Romeo behoort) door de Fransen van PSA, heeft het er toch alle schijn van dat de beslissing op z’n minst beïnvloed is door de fusie tussen beide autogroepen. PSA-topman Carlos Tavares paste eerder namelijk al een gelijkaardige tactiek toe op Opel, dat z’n rode cijfers in geen tijd wist weg te werken door de minder rendabele modellen zonder boe of bah te verstoten.