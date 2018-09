Winterbanden vallen door de mand op nat wegdek Niek Schenk

27 september 2018

Bron: AD.nl 3 Auto Sommige winterbanden brengen in de regen een veel langere remweg met zich mee dan gedacht. Dat concluderen Duitse onderzoekers na een uitgebreide bandentest, zowel in de sneeuw als op droog en nat wegdek.

Het zijn niet de eerste de beste organisaties die de test hebben uitgevoerd. De Auto Club Europa (ACE), de op een na grootste automobilistenclub van Duitsland, werkte samen met technisch deskundigen van het Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) en de Oostenrijkse ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs). Getest werden negen winterbanden in de maat 185/65 R15, die geschikt zijn voor de meest verkochte auto’s, zoals de VW Polo en Opel Corsa.

Dat winterbanden op nat wegdek doorgaans een langere remweg nodig hebben, is bekend. Maar uit deze test blijkt dat het verschil soms erg groot kan zijn. Opmerkelijk genoeg kwam de goedkoopste winterband, de Kenda Wintergen 2, in de sneeuw als testwinnaar naar voren. Maar diezelfde band heeft in de regen bijna twee wagenlengtes meer remweg nodig dan zijn concurrenten van Continental en Goodyear.

Bij 80 km/u op nat wegdek stonden de testauto’s met de Continental Winter Contact TS 860 en Goodyear Ultra Grip 9 al na 34 meter stil. Met de Kenda Wintergen 2 hadden ze daar 41 meter voor nodig. De Kenda Wintergen 2 biedt sowieso onvoldoende stabiliteit op nat wegdek, concluderen de onderzoekers, en hij brengt serieus het risico van aquaplaning met zich mee.

Droog

Verder viel op dat de banden op droog wegdek nauwelijks in prestaties verschillen. De winnaar over de hele lijn in de bandentest is de Continental Winter Contact TS 860. Hij presteert onder alle omstandigheden (droog, regen, sneeuw) gemiddeld het best. Op de tweede en derde plaats eindigen respectievelijk de Nokian WR D4 en Goodyear Ultra Grip 9. Zij krijgen het predicaat ‘aan te bevelen’, net zoals de iets minder goed scorende Dunlop Winter Response 2, Kumho Winter Craft, Bridgestone Blizzak LM001 en Nexen Winguard Snow‘g WH2. Minder tevreden zijn de testers over de Pirelli Cinturato Winter, die zwakker presteert in de sneeuw en tevens een relatief lange remweg nodig heeft op droog wegdek.

Compromis

In plaats van winterbanden kiezen automobilisten steeds vaker voor vierseizoenenbanden, onder meer omdat ze daarmee van het probleem van banden wisselen af zijn. Het testteam ging daarom ook aan de slag met een drietal vierseizoenenbanden: een kruising tussen winter- en zomerband waar steeds meer automobilisten voor kiezen. De kwaliteit van deze banden is de afgelopen jaren beduidend beter geworden. Een daarvan, de Continental All Season Contact, kreeg in deze test zelfs het predicaat ‘zeer aan te bevelen’.

En toch zijn deze banden nog steeds een compromis, concluderen de onderzoekers. De Michelin Cross Climate+ blijkt een uitstekende zomerband met ook nog goede eigenschappen in winters weer. Maar voor wintersport in de Alpen is hij de verkeerde keus, aldus het testteam. In die situatie presteren de Nokian Weatherproof en Continental All Season Contact beter. Ronduit verrast zijn de onderzoekers over de kwaliteit van de Continental All Season Contact. Bij rij-impressies in de sneeuw kan die de echte winterbanden aardig bijhouden.

Echter, op droog wegdek vallen de circa 47 meter lange remwegen van zowel de Nokian als de Continental tegen. Hier is het juist de Michelin die zich in positieve zin onderscheidt. Bij een buitentemperatuur van ruim 10 graden Celcius heeft hij slechts 40,9 meter remweg nodig.